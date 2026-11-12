Фінляндія планує встановити 83 км електроогорожі через АЧС — YLE News

У Фінляндії планують збудувати 83-кілометрову тимчасову електроогорожу для стримування африканської чуми свиней серед диких кабанів. Огорожа пролягатиме вздовж меж осередку інфекції на південному сході країни, у муніципалітетах Мієхіккяля, Віролахті та Лаппеенранта, повідомляє YLE News.

Будівництво розпочнуть у грудні

Фінське продовольче управління готується розпочати роботи у грудні. Очікується, що спорудження огорожі триватиме близько трьох місяців. Її висота становитиме 120 сантиметрів, а працюватиме вона протягом усього року.

Електроогорожа має обмежити пересування диких кабанів: інфіковані тварини не повинні залишати осередок захворювання, а здорові — заходити до нього. За даними Продовольчого управління, подібні огорожі вже показали ефективність в інших країнах.

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Прохід для людей залишать відкритим

Огорожа не має перешкоджати пересуванню людей. У місцях її перетину з дорогами облаштують ворота або проходи. Раніше Продовольче управління оцінювало, що перші дикі кабани, інфіковані африканською чумою свиней, могли потрапити до Фінляндії наприкінці травня або на початку червня.

Африканська чума свиней є серйозним вірусним захворюванням тварин, однак люди нею не заражаються.

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