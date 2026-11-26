Фінляндія оголосила, що збереже закритим кордон із Росією ще на два роки — до 31 грудня 2028 року. Рішення має набути чинності 1 грудня, а президент Фінляндії Александер Стубб, як очікується, формально схвалить його цього тижня, повідомляє The Moscow Times.

Причини продовження обмежень

Міністерство внутрішніх справ Фінляндії заявило, що продовження потрібне для протидії спробам тиску на країну, посилення безпеки кордону та підготовки до найсерйозніших випадків інструменталізації міграції. У відомстві вважають високим ризик нового збільшення потоку мігрантів.

Рішення продовжує дію Закону про безпеку кордону без зміни його положень, зазначили в міністерстві.

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Закриття кордону у 2023 році

Фінляндія закрила свій 1340-кілометровий східний кордон у грудні 2023 року після збільшення кількості шукачів притулку з країн Близького Сходу та Африки. Фінська влада звинувачує Кремль держави-агресора Росії в заохоченні цих людей до перетину спільного кордону. У Гельсінкі називають це дестабілізаційною гібридною атакою та пов’язують із вступом Фінляндії до НАТО.

У 2024 році країна також ухвалила закон, який дозволяє прикордонникам відмовляти у в’їзді шукачам притулку, що перетинають кордон із Росії. Його застосування залежить від рішення уряду. Правозахисники критикували документ, заявляючи, що він може не відповідати міжнародним зобов’язанням Фінляндії.

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