Фінляндія та Японія уклали угоду про передачу оборонних технологій — YLE News

Фінляндія та Японія підписали угоду про передачу оборонного обладнання і технологій. Документ від імені Фінляндії під час візиту до Японії підписав міністр оборони Антті Хяккянен, а від Японії — міністр закордонних справ Тосіміцу Мотегі, повідомляє YLE News.

Умови оборонної співпраці

За даними Міністерства оборони Фінляндії, угода визначає умови передання оборонного обладнання та технологій. Вона також передбачає можливість співпраці у дослідницьких, розробницьких або виробничих проєктах, які координуватиме спільний комітет двох країн.

Хяккянен заявив, що домовленість відкриє значні можливості для зростання фінської оборонної промисловості та технологічних компаній. Він також подякував японському міністру оборони за переговорний процес.

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Делегація фінських компаній

Фінський міністр перебував у Японії разом із бізнес-делегацією 20 фінських оборонних і технологічних компаній подвійного призначення. За даними джерела, компанії презентуватимуть нові технології на ділових семінарах і зустрічах, шукаючи комерційні можливості.

За інформацією посольства Фінляндії в Токіо, Хяккянен також мав зустрітися з міністром оборони Японії Сіндзіро Коідзумі та главою японського МЗС Тосіміцу Мотегі.

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