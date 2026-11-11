Фінляндія тимчасово схвалила систему допомоги водієві Tesla — Channel NewsAsia

Фінляндія надала Tesla тимчасовий дозвіл на використання на дорогах країни системи допомоги водієві Tesla Assisted Driving (TAD). Рішення ухвалили після того, як американський автовиробник змінив технологію, повідомляє Channel NewsAsia.

Система дає автомобілю змогу автоматично кермувати, прискорюватися та гальмувати, однак водій має контролювати її роботу. Фінське транспортне агентство Traficom заявило, що схвалило TAD після того, як Tesla змінила її назву з Full Self-Driving та посилила налаштування контролю швидкості. Критики вважали, що попередні налаштування могли заохочувати перевищення швидкості.

Рішення до голосування ЄС

Фінляндія стала однією з майже десятка держав, які вже надали тимчасові дозволи на використання цієї технології. Серед них — Словаччина та Бельгія. Водночас Tesla ще не отримала підтримки від жодної з найбільших країн-членів Європейського Союзу.

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Для запровадження технології на рівні ЄС необхідна підтримка кваліфікованої більшості держав-членів. Якщо її не схвалять на загальноєвропейському рівні, національні дозволи втратять чинність. Наступне засідання, на якому може відбутися голосування ЄС, заплановане на грудень.

Кількість сумісних автомобілів

Traficom наголосило, що тимчасовий дозвіл не означає зобов’язання Фінляндії підтримати технологію під час голосування ЄС, яке очікують узимку. Регулятор пояснив рішення бажанням дати водіям змогу випробувати систему на дорогах країни до настання складніших зимових умов.

За даними Traficom, у Фінляндії налічується від 8 до 9 тисяч автомобілів Tesla, сумісних із TAD. Це приблизно 0,3% усього автопарку країни.

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