Фінляндія вивчає українські протитанкові загородження — Taipei Times

Фінляндія вивчає можливість застосування протитанкових оборонних споруд, подібних до тих, які Україна використовує у війні, для зміцнення свого 1 340-кілометрового кордону з Росією, державою-агресором. Країна водночас посилює оборону східного флангу НАТО на тлі переозброєння російських сил.

Як повідомляє Taipei Times, командувач сухопутних військ Фінляндії генерал-лейтенант Пасі Вялімякі заявив, що Росія почала відновлювати свій військовий потенціал. За його словами, до складів надходять танки Т-90, бойові машини піхоти БМП-3 та самохідні гаубиці 2С19.

Оборона в умовах півночі

Вялімякі зазначив, що українські оборонні лінії та протитанкові загородження допомагають сповільнювати наступальні дії. На його думку, жодна зі сторін війни досі не знайшла надійного способу прорвати такі рубежі та повернутися до масштабного маневру.

Водночас фінські військові мають оцінити, як подібні споруди працюватимуть у суворих північних умовах. Зокрема, йдеться про те, чи не перетворюватимуться глибокі протитанкові рови та перешкоди на штучні водойми через особливості довкілля.

За словами командувача, Фінляндія не може завадити переозброєнню Росії, тому її мета полягає у стримуванні: російське командування має розуміти, що напад не буде успішним.

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Переозброєння та запаси

Фінляндія зберегла строкову службу й резерв територіальної оборони після завершення холодної війни. За населення близько 5,6 млн осіб її сили оборони можуть залучити у воєнний час приблизно 280 тис. військових. Після початку повномасштабної війни Росії проти України країна підвищила рівень готовності та за два роки провела повторну підготовку для 60 тис. людей, а також почала швидко поповнювати запаси критично важливих матеріалів.

Фінляндія проводить переоснащення сухопутних військ, розраховане до кінця 2030-х років. Воно охоплює техніку, структуру сил, готовність і спроможність підтримувати бойові дії. Міністерство оборони повідомило, що на цей напрям витрачатимуть щонайменше стільки ж, скільки на стратегічні програми для флоту та повітряних сил разом; вартість цих програм оцінюється щонайменше у 11,6 млрд євро.

Далекобійні засоби і виробництво

У межах закупівель Фінляндія розширює парк самохідних гаубиць K9, модернізує важкі реактивні системи залпового вогню для ураження цілей на відстані майже 500 км та готується замінити БМП-2. Країна також розпочала заміну винищувачів F/A-18 Hornet на 64 літаки F-35A, перший із яких уже доставили, і замовила систему протиракетної оборони David’s Sling.

Вялімякі наголосив, що захист від ракет і дронів передбачає не лише їх перехоплення, а й можливість завдавати ударів по пускових установках до запуску. Він також вважає критично важливою здатність фінської промисловості швидко нарощувати випуск озброєнь і боєприпасів у разі кризи чи війни.

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