В Іспанії підрозділ фінансової розвідки Sepblac зможе без попереднього судового дозволу заморожувати криптовалютні рахунки на строк до п’яти робочих днів. Відповідне положення опублікували в офіційному державному віснику у складі декрету про споживче кредитування. Воно має набути чинності 25 січня 2027 року за умови необхідного схвалення парламентом.

Нові повноваження Sepblac

Як повідомляє CoinDesk, Sepblac зможе самостійно ухвалювати рішення про тимчасове блокування, якщо підозрює відмивання коштів або фінансування тероризму. Раніше підрозділ мав право призупиняти криптовалютні рахунки лише на запит іноземного органу фінансової розвідки.

Новий механізм дозволить Sepblac діяти на основі власного аналізу, щоб запобігти переміщенню коштів, які можуть бути пов’язані з незаконною діяльністю, під час перевірки.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Строки блокування

Декрет передбачає різні граничні строки залежно від об’єкта перевірки. Рахунок може бути заморожений на п’ять робочих днів, а операція, що очікує на виконання, — заблокована на строк до 10 робочих днів.

Для продовження блокування після завершення початкового строку прокурор має отримати дозвіл судді. Криптовалютним компаніям, які працюють в Іспанії, відведено час до січня 2027 року, щоб підготуватися до прямих розпоряджень Sepblac.

Оцінка FATF

У річному звіті Sepblac зазначив, що в Іспанії цього року розпочалася взаємна оцінка Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей FATF. У декреті попереднє обмеження повноважень назване прогалиною, яку оцінюватиме FATF.

Читай нас у