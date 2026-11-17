Фінський супутниковий оператор Iceye запропонував 2 млрд євро за виробника ракет Avio — ANSA English
Фінський супутниковий оператор Iceye заявив про намір придбати італійського виробника ракет Avio за 2 млрд євро. Після оголошення пропозиції про поглинання на початку торгів у вівторок, 17 листопада, акції Avio зросли на 12%.
Угода та реакція ринку
За даними ANSA English, Iceye є фінським оператором супутників, а Avio — італійським виробником ракет. Фінська компанія повідомила про пропозицію щодо поглинання на суму 2 млрд євро. Ринок відреагував на цю заяву зростанням вартості акцій Avio на 12% у ранкових торгах у вівторок.
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Зобов’язання покупця
Iceye заявила, що в разі придбання має намір зберегти бренд Avio та італійську промислову ідентичність компанії. Оператор супутників також пообіцяв зберегти нинішній склад працівників виробника ракет. Найбільшим акціонером Avio зараз є Leonardo — італійська державна аерокосмічна й оборонна компанія.