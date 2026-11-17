Фінський супутниковий оператор Iceye заявив про намір придбати італійського виробника ракет Avio за 2 млрд євро. Після оголошення пропозиції про поглинання на початку торгів у вівторок, 17 листопада, акції Avio зросли на 12%.

Угода та реакція ринку

За даними ANSA English, Iceye є фінським оператором супутників, а Avio — італійським виробником ракет. Фінська компанія повідомила про пропозицію щодо поглинання на суму 2 млрд євро. Ринок відреагував на цю заяву зростанням вартості акцій Avio на 12% у ранкових торгах у вівторок.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зобов’язання покупця

Iceye заявила, що в разі придбання має намір зберегти бренд Avio та італійську промислову ідентичність компанії. Оператор супутників також пообіцяв зберегти нинішній склад працівників виробника ракет. Найбільшим акціонером Avio зараз є Leonardo — італійська державна аерокосмічна й оборонна компанія.

Читай нас у