Фінустанови трьох країн планують мобілізувати $10 млрд до 2030 року — UN News

На кліматичній конференції COP31 в Анталії, Туреччина, інституції фінансування розвитку з Великої Британії, Норвегії та Канади оголосили про плани мобілізувати 10 млрд доларів для кліматичних проєктів у країнах із ринками, що формуються, до 2030 року. Ініціативу представили на тлі дискусій про нестачу коштів для вразливих до наслідків зміни клімату держав, повідомляє UN News.

Дефіцит кліматичного фінансування

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що навіть потроєння фінансування адаптації покриє менш як 30% потреб. За його словами, кліматичні катастрофи нівелюють десятиліття розвитку та дедалі більше заганяють уразливі країни в борги.

Він закликав міжнародні кліматичні фонди спростити доступ до допомоги, зокрема для країн з обмеженими ресурсами. Гутерреш також порушив питання реформи міжнародної фінансової системи, створеної після Другої світової війни, коли багато країн, що розвиваються, мали незначний вплив на її формування.

За чинними домовленостями розвинені країни мають очолити зусилля з мобілізації щонайменше 300 млрд доларів щороку для країн, що розвиваються, до 2035 року. Це є частиною ширшої цілі в 1,3 трлн доларів. Оцінка, представлена на COP31, свідчить, що за поточних тенденцій щорічний обсяг кліматичного фінансування може виявитися на 840 млрд доларів меншим за цей орієнтир.

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Сільське господарство та страхування

Представник Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Кавех Захеді зазначив, що на сільське господарство припадає близько 5% фінансування розвитку, пов’язаного з кліматом, причому ця частка скорочується. Інвестиції в адаптацію можуть допомогти фермерам відновлювати деградовані землі, ефективніше використовувати воду та вирощувати культури, стійкіші до посух і повеней.

У матеріалі також ідеться про параметричне страхування у восьми тихоокеанських країнах. Воно передбачає виплати після досягнення заздалегідь визначених показників, зокрема сили вітру або кількості опадів, без тривалого оцінювання збитків. Програма вже охопила десятки тисяч людей.

Кліматичне фінансування та відмова від викопного палива залишаються серед ключових невирішених питань переговорів. Президентство COP31 поширило перший виклад можливого політичного документа конференції.

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