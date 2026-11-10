Fitch: реакція біткоїна на атаку Binance вказує на стійкість крипторинку — Anadolu Agency

Рейтингове агентство Fitch Ratings заявило, що відносно обмежена реакція біткоїна на атаку на криптобіржу Binance вказує на вищу стійкість криптовалютного ринку до галузевих потрясінь. Після перших повідомлень про атаку вартість біткоїна знизилася приблизно на 6% за 10 годин, повідомляє Anadolu Agency.

Викрадення активів

За даними Fitch, атака розпочалася 29 жовтня, а цифрові активи викрали в кількох блокчейнах. Агентство зазначило, що це може бути найбільшою крадіжкою криптовалют в історії. Загальну вартість викрадених активів у матеріалі Anadolu оцінено у $6,3 млрд.

Серед викрадених активів було близько 18 270 біткоїнів, які на момент атаки оцінювали приблизно у $1,5 млрд. Binance тимчасово призупинила торгівлю та виведення коштів, а відновлювати послуги з виведення активів почала 1 листопада.

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Реакція ринку

Добовий обсяг торгів біткоїном зріс на 67% — приблизно до $40,9 млрд, тоді як середній показник за попередні 30 днів становив $27 млрд, випливає з даних CoinMarketCap, на які посилається Fitch. В агентстві зазначили, що на зниження ціни також вплинули загальна слабкість ринку та позиції з кредитним плечем.

Fitch порівняло реакцію з попередніми різкими падіннями біткоїна: на 35% під час коронакризи у березні 2020 року, на 14% після краху FTX у 2022 році та на 21% після зламу Bitstamp у 2015 році. На думку агентства, менший рівень збоїв може пояснюватися глибшою та диверсифікованішою структурою крипторинку.

Агентство наголосило, що для цінних паперів, забезпечених біткоїном, важливими залишаються консервативне покриття застави, короткі строки її ліквідації та доступ до кількох торговельних майданчиків. Кібератаки можуть обмежувати доступ до застави й затримувати її продаж навіть за високої загальної ліквідності ринку. Fitch додало, що цей інцидент сам по собі не змінює його аналітичного погляду на такі цінні папери.

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