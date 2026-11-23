У США ф’ючерси на промисловий індекс Dow Jones зросли на 684 пункти, або 1,41%, перед початком скороченого торгового тижня. Ф’ючерси на S&P 500 додали 2,1%, а на індекс Nasdaq — 2,89%, повідомляє Fortune.

Відновлення відбулося після різкого тижневого падіння: Dow Jones і Nasdaq зафіксували найбільші тижневі втрати від перших місяців пандемії COVID-19, а S&P 500 — найглибше зниження з квітня 2025 року. Усі три індекси опинилися в зоні корекції. Розпродаж очолили технологічні компанії на тлі побоювань інвесторів щодо перспектив буму штучного інтелекту.

Побоювання щодо ШІ

За даними видання, спад на ринку посилили побоювання щодо інвестицій у дата-центри та виробників ШІ-чипів. Додатковим чинником стали повідомлення про можливий доступ Китаю через бекдори до американських високопродуктивних чипів, які використовують для розробки ШІ. Це, як зазначає Fortune, спонукало федеральну владу США посилювати експортні обмеження.

Головний економіст Moody’s Analytics Марк Занді попередив, що збереження котирувань на поточному рівні може позначитися на споживчих витратах через ефект добробуту. За його оцінкою, зростання або зниження чистого капіталу на 1 долар упродовж року впливає на витрати приблизно на 2 центи. За такого сценарію цей ефект може зменшити зростання реального ВВП приблизно на 0,3 відсоткового пункту через рік.

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Прогнози на 2027 рік

Попри корекцію, низка інвестиційних компаній зберігає оптимістичні прогнози щодо S&P 500 на 2027 рік. Morgan Stanley і Goldman Sachs очікують, що індекс завершить наступний рік на рівні 8700 пунктів, тоді як UBS Global Wealth Management і Wells Fargo прогнозують 8200 пунктів.

Інвестиційний директор з акцій Federated Hermes Стів К’явароне очікує рівня 10 000 пунктів наприкінці року, що означало б зростання на 45% від поточних рівнів. Він вважає, що навіть помірне скорочення інвестицій у дата-центри могло б дати грошовим потокам час наздогнати витрати, послабивши інфляційний тиск і зробивши інвестиційний бум стійкішим.

Американські ринки будуть закриті у четвер через День подяки, а в п’ятницю торгуватимуть лише пів дня. Fortune зазначає, що невеликі обсяги торгів у цей період можуть посилити відновлення акцій.

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