Дослідники під керівництвом Університету Південної Каліфорнії проаналізували дані понад 4,2 млн людей і виявили: високий рівень фізичної активності на роботі пов’язаний із на 20% вищим ризиком деменції. Водночас фізична активність у вільний час — зокрема ходьба, біг, плавання, їзда на велосипеді та спорт — асоціювалася зі зниженням ризику на 24% порівняно з найменш активними учасниками.

Про результати дослідження, опублікованого в журналі The Lancet Public Health, повідомляє ScienceDaily. Науковці опрацювали загалом 74 когортні дослідження та дослідження типу «випадок — контроль» із 30 країн. Вік учасників становив від 45 до 93 років, а медіанний період спостереження — 10 років. Автори відстежували випадки деменції загалом, хвороби Альцгеймера та судинної деменції.

Різний контекст активності

Автори називають виявлену закономірність проявом «парадоксу фізичної активності». Людина, яка тренується у вільний час, зазвичай може самостійно контролювати темп і навантаження, а також отримує можливості для соціальної взаємодії та зниження стресу. Натомість фізично важка робота може передбачати повторювані рухи, тривале стояння, підіймання вантажів і недостатній час на відновлення.

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Дослідники припускають, що зв’язок між робочим навантаженням і ризиком деменції пояснюється не самим рухом, а супутніми соціальними та виробничими чинниками. До них вони відносять психологічний і соціальний стрес, обмежений контроль над роботою, небезпечні умови праці, забруднення повітря та шум. Також працівники фізично виснажливих професій можуть мати менше часу й сил для дозвіллєвої активності.

Обмеження дослідження

Аналіз має спостережний характер, тому не доводить, що фізична праця спричиняє деменцію. Зв’язок між робочою активністю та вищим ризиком зберігався після врахування віку, рівня освіти та хронічних захворювань. Водночас більшість досліджень спиралися на самооцінку учасниками свого рівня активності, що може впливати на точність даних.

Даних про хатню фізичну активність і активне пересування виявилося значно менше: користь домашніх справ показало лише одне дослідження, а зв’язок активного добирання з вищим ризиком базувався на двох. Автори також зазначили, що більшість доступних досліджень проводилися у країнах із високим рівнем доходу.

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