Фізик Антоніно Флакі з Університету Кейо в Японії створив цифровий аналог акустичної чорної діри на мікросхемі. Після зміни одного біта всередині її змодельованого горизонту подій частина збурення вийшла назовні у вигляді коротких хвиль, повідомляє ScienceAlert. Йдеться не про справжню чорну діру, а про лабораторну систему, що відтворює окремі математичні властивості таких об’єктів.

Цифрова модель горизонту подій

Схема складається із сітки комірок, які зберігають дані у вигляді бітів. Загалом система містила близько 604 млн бітів. Під час кожного такту логічні елементи оновлювали інформацію за правилами, заснованими на гідродинаміці, і таким чином відтворювали цифровий потік рідини до умовного зливу.

У такій моделі горизонт подій виникає там, де змодельований потік переносить збурення всередину з такою самою швидкістю, з якою вони могли б поширюватися назовні. На відміну від експериментів із фізичними рідинами, параметри цифрової системи можна точно контролювати та повторювати досліди за однакових умов.

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Що показав експеримент

Флакі перевірив стабільність горизонту подій, поширення збурень, реакцію системи на збурення та супервипромінювання — явище, за якого хвилі можуть отримувати енергію від обертання чорної діри. Горизонт у схемі залишався стабільним упродовж трьох годин, а результати щодо затухаючих коливань і супервипромінювання відповідали математичним прогнозам.

Коли дослідник змінив один біт за горизонтом подій, більша частина створеного збурення залишилася всередині. Водночас невелика його частина вийшла назовні завдяки короткохвильовим сигналам, здатним рухатися швидше за ефективну швидкість звуку в цифровій схемі. Чим глибше всередині горизонту змінювали біт, тим менша частка збурення виходила назовні; витік зменшувався експоненційно з віддаленням від межі.

Автор наголошує, що результат не означає існування «витоків» у реальних чорних дірах. Експеримент демонструє, що властивості горизонтів у їхніх аналогах можуть залежати від фізичних правил конкретної системи. Роботу оприлюднили як препринт на arXiv, вона ще не пройшла рецензування.

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