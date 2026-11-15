Фізики навчилися лазером вирівнювати електричні наноділянки кристала — ScienceDaily

Фізики Обернського університету з’ясували, що короткі лазерні імпульси здатні тимчасово впорядковувати полярні наноділянки в кристалі модифікованого титанату стронцію. Ефект тривав близько однієї пікосекунди — однієї трильйонної секунди. Про результати дослідження повідомляє ScienceDaily.

Наноділянки змінюють орієнтацію під час охолодження

Дослідники вивчали матеріал, у якому електрони можуть рухатися крізь кристал, але водночас існують надзвичайно малі області з позитивними та негативними електричними сторонами. Такі полярні наноділянки можуть бути орієнтовані по-різному або вирівнюватися в одному напрямку.

За допомогою чутливої лазерної системи науковці спостерігали за змінами оптичних властивостей зразка під час його нагрівання й охолодження. За вищих температур полярні наноділянки були орієнтовані хаотично, а під час охолодження починали набувати переважних напрямків. Це підтримує пояснення, за яким такі ділянки вже існують у матеріалі та впорядковуються зі зниженням температури, а не утворюються лише в момент переходу до поляризованого стану.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Лазерний порядок триває пікосекунду

Команда також продемонструвала, що лазерне випромінювання може викликати вирівнювання наноділянок за температур, коли без такого впливу вони залишалися б невпорядкованими. Виниклий під дією світла порядок дослідники зафіксували оптичним методом.

Роботу очолили асоційований професор кафедри фізики Обернського університету Венцан Цзінь і аспірант Мохамед Канділ. Кристали для експериментів виготовили фахівці Національного інституту передових промислових наук і технологій Японії. Стаття вчених під назвою Optical Poling of a Quantum Ferroelectric Metal across the Order-Disorder Phase Transition отримала відзнаку Editors’ Suggestion у журналі Physical Review Letters.

Автори зазначають, що метод дає змогу не лише спостерігати надшвидкі електричні процеси в квантових матеріалах, а й короткочасно впливати на них світлом. Практичні застосування залишаються перспективою майбутніх досліджень, зокрема для вивчення надшвидкого опрацювання та зберігання інформації.

Читай нас у