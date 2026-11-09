Фізики описали гравітаційне перепідключення в рівняннях Ейнштейна — ScienceDaily

Фізики Лука Коміссо з Колумбійського університету та Феліпе А. Асенхо з Університету Адольфо Ібаньєса в Чилі теоретично описали явище, яке назвали гравітаційним перепідключенням. Воно випливає з іншого математичного подання рівнянь Ейнштейна і передбачає, що структури гравітаційного поля за певних умов можуть змінювати свої зв’язки, передаючи енергію матерії, повідомляє ScienceDaily.

Аналогія з магнітними полями

Автори порівнюють цей механізм із магнітним перепідключенням у плазмі — газі із заряджених частинок. У такому середовищі магнітні силові лінії можуть розтягуватися, скручуватися, розривати попередні з’єднання та формувати нові. Під час цього вивільняється накопичена магнітна енергія, що, зокрема, пов’язують із сонячними спалахами.

Гравітація, однак, описується у чотиривимірному просторі-часі, тому дослідники оперують не силовими лініями, а математичними «листами» поля. Це не фізичні поверхні, що буквально розриваються: ідеться про математичний опис перебудови зв’язків у гравітаційному полі та можливого перенесення його енергії до матерії.

Приховані обмеження рівнянь

Дослідження «Reconnection of Gravitational Fields» опублікували у журналі Physical Review D. Воно розвиває попередню роботу Коміссо, Асенхо та Марікармен А. Вінклер у Physical Review Letters, де науковці визначили математичні обмеження для можливих змін геометрії простору-часу.

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Інше математичне формулювання рівнянь Ейнштейна є еквівалентним оригінальному, але має подібність до рівнянь фізики плазми. Це дає змогу застосовувати підходи, розроблені для дослідження магнітних полів, аби виявляти закономірності поведінки гравітаційних полів без обов’язкового повного чисельного розрахунку кожної системи.

Застосування для чорних дір

Одним із можливих напрямів подальшої роботи є зіткнення та злиття чорних дір, коли простір-час зазнає надзвичайних викривлень. Такі процеси моделюють на суперкомп’ютерах для прогнозування гравітаційних хвиль, які можуть виявляти, зокрема, інструменти LIGO. Дослідники планують з’ясувати, чи може гравітаційне перепідключення залишати впізнавані ознаки у сигналах гравітаційних хвиль і як воно впливає на вивільнення енергії.

Наразі гравітаційне перепідключення залишається теоретичним результатом: його роботу в астрофізичних умовах і можливість спостереження ще належить встановити.

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