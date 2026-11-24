Фізики з Амстердамського університету в Нідерландах, Кембриджського університету у Великій Британії та Університету Нового Південного Уельсу в Сіднеї, Австралія, створили активні конструкції, які можуть здійснювати рухи, схожі на повзання, ходьбу й копання. Вони складаються зі з’єднаних стрижнів із мініатюрними двигунами у місцях стику. Про результати досліджень повідомляє ScienceDaily.

Матеріал із внутрішнім джерелом енергії

На відміну від звичайних пасивних матеріалів — металу, скла, бетону чи гуми, — активні матеріали використовують внутрішнє джерело енергії для реакції на зовнішній вплив. У живій природі подібні властивості демонструють, зокрема, зграї птахів, здатні узгоджено змінювати рух залежно від умов довкілля.

У першому дослідженні науковці зібрали гнучкий ланцюг зі стрижнів і встановили на його з’єднаннях двигуни. Вони забезпечували несиметричну взаємодію між сусідніми елементами: рух одного стрижня впливав на інший інакше, ніж зворотний рух.

Під дією зовнішньої сили конструкція, як і звичайний матеріал, могла втрачати стійкість і різко змінювати форму. Однак цей процес не завершувався одним згинанням: ланцюги були здатні багаторазово втрачати стійкість і різко змінювати форму, створюючи тривалі коливання. Дослідники пов’язують це з перетворенням критичної точки системи на так звану критичну виняткову точку.

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Властивості залежать від зв’язків у мережі

Результати першої роботи опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences. Її спільними першими авторами стали Самі Аль-Іззі з Університету Нового Південного Уельсу та Яо Ду з Амстердамського університету. Такі конструкції, на думку дослідників, можуть бути корисними для м’якої робототехніки, де складні рухи створюватиме сам матеріал без централізованої системи керування.

В іншій роботі команда дослідила пласку мережу зі стрижнів і двигунів. Експерименти показали, що збільшення активності окремих компонентів не завжди посилює реакцію всієї конструкції. Вирішальним виявилося те, чи утворюють активні елементи безперервні шляхи для передавання механічного відгуку через матеріал.

Науковці пояснюють цей ефект перколяцією — процесом формування зв’язаних шляхів у мережі. Якщо в системі забагато елементів із низькою активністю, вони можуть перешкоджати поширенню пружної відповіді, навіть коли інші частини структури є дуже активними. Друге дослідження, першим автором якого став Джек Бініш із групи Корентіна Куле в Амстердамському університеті, опублікували в журналі Physical Review X.

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