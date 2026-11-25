Фізики Northwestern University ізолювали один позитрон — античастинку електрона — у майже ідеальному вакуумі, сповільнили його та охолодили до температури близько 300 мілікельвінів, або 0,3 градуса вище абсолютного нуля. Як повідомляє ScienceDaily, дослідникам вдалося утримувати частинку в електромагнітній пастці протягом місяців, не допускаючи її контакту зі звичайною речовиною.

Позитрони виникають, зокрема, під час радіоактивного розпаду. У цьому експерименті науковці використали ізотоп натрій-22. Частинка спершу мала високу енергію, однак фізики суттєво зменшили її швидкість перед тим, як спрямувати до вакуумної пастки. Електричні та магнітні поля утримують позитрон у вільному просторі без дотику до матеріальних стінок, де контакт зі звичайною речовиною призвів би до анігіляції.

Квантовий циклотрон з одним позитроном

Учені назвали створену систему квантовим циклотроном з одним позитроном. У ньому античастинка поводиться подібно до штучного атома: дослідники можуть спостерігати за її окремими квантовими енергетичними рівнями та керовано змінювати їх. Для цього команда застосовувала мікрохвилі певних частот, які передавали позитрону контрольовану кількість енергії.

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Дослідження очолив професор фізики Джеральд Габріелзе, а першим автором роботи став аспірант Томас Маєрс. Результати опублікували в журналі Physical Review Letters під назвою One-positron quantum cyclotron.

Перевірка симетрії матерії та антиматерії

Наступним завданням команди буде вимірювання магнітного моменту позитрона з високою точністю та його пряме порівняння з відповідною властивістю електрона. Раніше дослідники за допомогою квантового циклотрона з одним електроном визначили магнітний момент електрона з точністю приблизно одна частина на 10 трильйонів.

Стандартна модель фізики елементарних частинок передбачає, що електрон і позитрон мають бути майже ідеальними дзеркальними відповідниками. Якщо вимірювання виявлять неочікувану різницю, це може вказати на неповноту Стандартної моделі та дати нові підказки щодо переважання матерії над антиматерією у спостережуваному Всесвіті.

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