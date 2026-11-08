Фізики створили надтвердий квантовий стан за кімнатної температури — ScienceAlert

Міжнародна група фізиків створила надтвердий квантовий стан в екситон-поляритонному конденсаті Бозе—Ейнштейна за кімнатної температури. Для експерименту використали мікропорожнину — невелику структуру, що утримує світло. Як повідомляє ScienceAlert, результати роботи опублікували в журналі Science Advances.

Поєднання властивостей рідини та кристала

Надтвердий стан поєднує дві властивості: надплинність, за якої система може текти без опору, та впорядковану повторювану структуру, схожу на кристалічну. У цьому досліді він виник у конденсаті екситон-поляритонів — гібридних квазічастинок, що поєднують властивості світла й матерії. У конденсаті Бозе—Ейнштейна багато частинок або квазічастинок поводяться як єдиний квантовий об’єкт.

Дослідники поєднали рідкий кристал, властивостями якого можна керувати напругою, з органічним напівпровідником, що сильно взаємодіє зі світлом. Енергію для запуску процесу подавали лазерними імпульсами. За словами фізика Віктора Пєцека з Військового технологічного університету Польщі, такі мікропорожнини з рідкими кристалами можуть працювати навіть за температур, близьких до 60 °C.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ознаки спонтанного порушення симетрії

Створений стан був нетривалим: матеріали поступово деградували через взаємодію напівпровідника з рідким кристалом. Фізик Марцін Мушинський із Сіті-коледжу Нью-Йорка зазначив, що повторне вимірювання вимагало виготовлення нового зразка.

Після кожного лазерного імпульсу конденсат формувався знову, проте смуги його кристалічної структури щоразу розташовувалися дещо інакше. Фізик Гійом Мальпюеш із Французького національного центру наукових досліджень назвав це прикладом спонтанного порушення симетрії: теорія передбачала кілька рівноцінних станів, між якими може обирати система. Результати підтвердили на кількох зразках і за допомогою комп’ютерного моделювання.

Окремі частинки існували лише частки секунди, однак цього вистачило для необхідних спостережень. Можливими напрямами подальшого розвитку експериментів є подовження тривалості основних процесів і докладніше дослідження квантових вихорів, що проявлялися як дефекти смугастої структури. Така система може полегшити вивчення квантової поведінки надплинних рідин і надтвердих станів без кріогенного охолодження.

Читай нас у