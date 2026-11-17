Фізики Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, США, розробили метод перевірки точності калібрування поляризаційних детекторів телескопів. Він має допомогти відокремити можливий космічний поворот поляризації реліктового випромінювання від похибок приладів. Метод протестували на даних супутника Європейського космічного агентства Planck, повідомляє ScienceDaily.

Перевірка сигналу раннього Всесвіту

Реліктове мікрохвильове випромінювання є слабким випромінюванням, що виникло приблизно через 380 тисяч років після Великого вибуху. Воно містить відомості про ранній Всесвіт. Спостереження вказують, що поляризація цього випромінювання могла дещо повернутися за майже 14 мільярдів років поширення космосом. Такий можливий ефект називають космічною бірефрингенцією.

Водночас настільки ж мала похибка у вирівнюванні поляризаційних детекторів телескопа здатна створити практично ідентичний сигнал. Команда під керівництвом постдокторанта Анто І. Лонаппана, професора Браяна Кітінга та доцента Кама Арнольда порівняла окремі карти поляризації, отримані різними групами детекторів, замість однієї об’єднаної карти.

Якщо космічна бірефрингенція реальна, її ефект має однаково проявлятися на всіх таких картах. Порівняння дає змогу виявити різницю в калібруванні між групами детекторів, водночас усуваючи поворот, спільний для всіх карт. Результати дослідження опублікували в The Astrophysical Journal Letters.

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Результат не підтверджує ефект незалежно

Науковці проаналізували вісім поляризаційних карт, створених на основі спостережень Planck, і зіставили висновки з методом Мінамі—Комацу. Обидва підходи, що ґрунтуються на різних припущеннях, дали узгоджені результати щодо відносних похибок калібрування.

Новий метод не може самостійно визначити загальний кут повороту поляризації, оскільки прибирає сигнал, спільний для всіх карт. Поєднавши реконструкцію відносних похибок із загальним значенням калібрування, отриманим методом Мінамі—Комацу, дослідники оцінили кут космічної бірефрингенції у 0,37 ± 0,12 градуса. Водночас цей збіг не є незалежним підтвердженням того, що поляризація реліктового випромінювання справді повернулася.

Метод також може бути корисним для пошуку первинних гравітаційних хвиль через B-моди поляризації реліктового випромінювання. Навіть незначна помилка калібрування здатна перетворити сильніший сигнал E-мод на хибний B-мод, який можна помилково сприйняти як космологічне відкриття.

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