Дослідники Національного інституту стандартів і технологій США (NIST) у Боулдері вперше повністю продемонстрували метод квантової перевірки місцезнаходження. В експерименті вони використали пари заплутаних фотонів, щоб підтвердити перебування учасника у визначеній точці між двома станціями. Про це повідомляє Live Science.

Як працював експеримент

Дві довірені станції-верифікатори розташували на відстані 195 метрів одна від одної та з'єднали кабелями й оптоволокном, прокладеними коридорами дослідницької будівлі NIST. Учасник, місцезнаходження якого перевіряли, перебував між ними. Одна зі станцій генерувала пари заплутаних фотонів: один фотон залишався у верифікатора, а інший надсилали учасникові.

Водночас обидві станції передавали випадкові біти інформації так, щоб вони надходили до учасника одночасно. Той поєднував ці дані, обирав спосіб вимірювання поляризації фотона та повертав результат двом верифікаторам. Час проходження сигналів давав змогу визначити відстань до учасника, а неможливість копіювати квантову частинку означала, що вимірювання потрібно було виконати в потрібній точці.

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Результати та можливе застосування

Для перевірки захищеності методу команда провела Bell-тест без лазівок, який перевіряє, чи перевищують кореляції між частинками межі, можливі для класичної фізики. Система виконувала приблизно 250 тисяч випробувань за секунду. Кожна перевірка потребувала від 30 млн до 60 млн раундів обміну сигналами та тривала орієнтовно від двох до чотирьох хвилин.

Протягом двох днів восени 2024 року науковці провели 335 перевірок, і майже всі були успішними. Підтверджена зона перебування учасника за обсягом була приблизно у 4,5 раза меншою, ніж зона, яку міг би гарантувати зіставний класичний метод. Експеримент продемонстрував захищеність від зловмисників, які мають незначні квантові ресурси або не мають їх узагалі. Для протидії зловмисникам із потужнішими квантовими ресурсами будуть потрібні довші випадкові послідовності.

За словами керівника команди Крістера Шалма, першими користувачами технології можуть стати дата-центри, фінансові системи та об'єкти критичної інфраструктури. Компоненти для її використання у смартфонах поки що надто великі й дорогі. Співавтор роботи Скотт Ґленсі зазначив, що практичне застосування може бути більш ніж за десятиліття, а швидші вимірювальні пристрої потенційно скоротять час однієї перевірки до близько секунди.

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