Фізики у США запропонували сенсор для вимірювання ефекту перетягування — Live Science

Фізики зі США запропонували настільний квантовий пристрій для вимірювання надзвичайно слабкого ефекту, за якого обертання Землі викривляє простір-час навколо планети. Як повідомляє Live Science, запропонований сенсор потенційно міг би досягти точності найкращих супутникових вимірювань, але за лічені хвилини, а не роки.

Перевірка загальної теорії відносності

Загальна теорія відносності Ейнштейна передбачає, що масивний обертовий об’єкт захоплює простір-час своїм рухом. Біля Землі цей ефект, відомий як перетягування системи відліку, є дуже слабким. Раніше його вимірювали лише з орбіти — за змінами руху гіроскопів або супутників.

Супутник NASA Gravity Probe B у 2011 році підтвердив передбачення з похибкою близько 18%. У липні дослідники повідомили, що супутник LARES-2 дав змогу зменшити похибку до 0,2%, однак для цього знадобилося приблизно три роки лазерного відстеження. Такі розрахунки також потребують врахування нерівномірного розподілу маси Землі та її гравітаційних неоднорідностей.

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Петля з надплинного гелію

Концепція нового приладу передбачає петлю з надплинного гелію-4 — речовини, охолодженої до стану, коли вона тече без тертя та поводиться як єдиний квантовий об’єкт. У петлі має бути тонкий бар’єр із нанометровими отворами, відомий як джозефсонівський перехід. Через нього може проходити надплинний, але не звичайний рідкий гелій.

За розрахунками авторів, обертання Землі впливатиме на квантовий стан гелію та змінюватиме частоту його коливань у петлі. За температури нижче 0,7 кельвіна тепловий шум різко зменшується. Для роботи такого сенсора потрібні отвори завширшки приблизно 1 нанометр — у десятки разів менші за ті, що застосовували у попередніх гелієвих пристроях.

Дослідники зазначають, що необхідні матеріали ще розробляють і в робочий сенсор їх поки не інтегрували. Якщо пристрій вдасться створити, він, за їхніми оцінками, зможе вимірювати ефект із точністю 0,2% приблизно за 35 хвилин. Використання мембрани з кварцу або сапфіру потенційно може скоротити цей час до близько однієї секунди.

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