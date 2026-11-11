Фізики виміряли тяжіння між пластинами по 7,6 мг — ScienceAlert

Група фізиків під керівництвом Шань-Цін Яна з Університету Сунь Ятсена в Китаї виміряла гравітаційне притягання між двома кремнієвими пластинами масою по 7,6 міліграма. Це найменша пара мас, для якої вдалося зафіксувати таку взаємодію, повідомляє ScienceAlert.

Мініатюрний варіант досліду Кавендіша

Дослідники створили мініатюрні торсійні ваги методом глибокого травлення кремнію. На одному кінці підвішеної штанги розмістили пластину масою 7,6 міліграма, на іншому — противагу. Поруч оберталося колесо з 16 однаковими кремнієвими пластинами, кожна з яких по черзі проходила біля тестової маси та створювала слабке гравітаційне притягання.

Колесо виконувало один оберт за 10 хвилин, тому сигнал повторювався 16 разів за оберт. Це дало змогу відокремити його від фонового шуму. Установку помістили у вакуумну камеру, а між рухомими масами й торсійними вагами встановили тонку кремнієву мембрану із золотим покриттям, щоб зменшити вплив електростатичних сил.

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Сила у сотні атоньютонів

Замість вільного закручування штанги вчені застосували електронну систему зворотного зв’язку, яка утримувала її майже нерухомою. Вони вимірювали силу, необхідну для компенсації гравітаційного притягання.

За найменшої відстані між пластинами сила становила 471 атоньютон, або 0,000000000000000471 ньютона. Це приблизно у 20 мільярдів разів слабше за силу, з якою Земля притягує піщинку масою один міліграм.

Результат відповідає ньютонівському закону всесвітнього тяжіння. На основі вимірювань команда також обчислила гравітаційну сталу G: отримане значення узгоджується з міжнародно рекомендованим, а невизначеність вимірювання становить 5,3%. Автори наголошують, що експеримент ще не стосується квантової гравітації, однак наближає вимірювання до масштабів, де можна буде досліджувати взаємодію об’єктів у квантових станах.

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