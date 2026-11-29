Дослідники під керівництвом фізиків Пенсильванського державного університету запропонували застосовувати принцип максимізації ентропії для передбачення властивостей чорної діри, що утворюється після злиття двох таких об’єктів. Запропонований підхід може дати змогу оцінювати кінцеву масу та спін — характеристику обертання — без відтворення всіх надзвичайно складних деталей зіткнення.

Про результати дослідження, опублікованого в журналі Physical Review Letters, повідомляє ScienceDaily. Статтю також відібрали як редакційну рекомендацію журналу.

Ентропія як орієнтир

Під час зближення дві чорні діри зливаються в одну більшу, а частина енергії та кутового моменту виноситься гравітаційними хвилями. Після цього новоутворена чорна діра випромінює гравітаційні хвилі, поступово переходячи до стабільного стану, який описують її маса та спін.

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Автори роботи припускають, що з урахуванням енергії й кутового моменту, втрачених через гравітаційні хвилі, кінцевий об’єкт прямує до стану з найбільшою ентропією. Ентропія у фізиці відображає кількість можливих мікроскопічних конфігурацій, що відповідають певному загальному стану системи.

Перевірка на симуляціях

Науковці розглянули послідовність гіпотетичних обертових чорних дір, які могли б бути залишками після злиття. Вони зіставили зміни маси та кутового моменту системи з параметрами цих можливих кінцевих станів.

Стан із максимальною ентропією виявився близьким до результату, незалежно отриманого за допомогою чисельного моделювання в рамках загальної теорії відносності. За оцінкою авторів, різниця між результатами становила кілька відсотків. Дослідники назвали цей підхід гіпотезою максимальної ентропії для злиття чорних дір. Вони припускають, що вона може стати простішим способом опису таких процесів.

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