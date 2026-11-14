Фізики запропонували зчитувати стан кубіта за надструмом — ScienceAlert

Дослідники з Китаю та Бразилії запропонували теоретичний метод зчитування стану квантового біта через електричний надструм, який він створює. Підхід передбачає отримання даних про кубіт не через його пряме вимірювання, що може зафіксувати стан 0 або 1 і зруйнувати суперпозицію. Про дослідження, опубліковане в журналі Physical Review B, повідомляє ScienceAlert.

Сигнал замість прямого вимірювання

У класичних обчисленнях біт має одне з двох значень — 0 або 1. Кубіт може перебувати у суперпозиції цих значень, однак пряме вимірювання фіксує його стан. Автори роботи пропонують реєструвати характерний електричний сигнал кубіта, а не вимірювати сам кубіт безпосередньо.

Моделювання показало, що запропонований метод потенційно здатний відтворювати дані кубіта з точністю до 99,85%. Водночас це суто теоретичне дослідження: експериментальної перевірки пристрою автори ще не проводили.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Андреєвські кубіти без анцил

Концепція ґрунтується на андреєвських кубітах, заснованих на андреєвських станах у структурах із надпровідними матеріалами. У розглянутій системі квантова точка — нанорозмірна ділянка, де електрони просторово обмежені, — утворюється в нанодроті з арсеніду індію, з’єднаному з надпровідними матеріалами з обох боків.

За розрахунками вчених, андреєвський кубіт у суперпозиції створює осцилювальний електричний струм без зовнішньої напруги. Магнітне поле від цих коливань може зафіксувати окремий детектор, а зміни струму з часом — дати змогу реконструювати початковий стан кубіта.

Наявні протоколи неруйнівного зчитування можуть використовувати допоміжні кубіти, або анцили, на які передають інформацію з основного кубіта. Запропонований підхід має на меті обійтися без таких елементів і, за припущенням авторів, може не потребувати звичного скидання кубіта після кожного вимірювання. Водночас, як зазначають дослідники, метод не усуває фундаментальної проблеми квантового вимірювання, а лише може наблизитися до межі неруйнівного зчитування. Наступним кроком має стати створення та експериментальна перевірка такого пристрою.

Читай нас у