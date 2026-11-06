Флавіо Болсонару заявив на CPAC у США, що поразка не є кінцем Бразилії — The Guardian

Бразильський ультраправий політик Флавіо Болсонару вперше після виїзду з Бразилії виступив у США на заході Conservative Political Action Conference у маєтку Мар-а-Лаго Дональда Трампа. Він заявив, що його поразка на президентських виборах не означає кінця для Бразилії. Про це повідомляє The Guardian.

Болсонару залишив Бразилію на початку минулого тижня, невдовзі після виборів 25 жовтня. Чинний президент Луїс Інасіу Лула да Сілва переміг його з перевагою понад 4 млн голосів. За даними видання, Болсонару здобув 59 млн голосів.

Виступ на CPAC

На гала-вечері чотириденного заходу CPAC 45-річний політик сказав, що вважає свою поразку не кінцем для Бразилії та США. Він також заявив, що попереду ще будуть «великі речі», і закликав не втрачати віри після результату виборів.

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У першому інтерв’ю після виборів Болсонару, за даними The Guardian, висунув непідтверджені твердження про фальсифікації. Він також заявив The New York Times, що не отримував допомоги для виїзду з Бразилії, заперечивши повідомлення про можливе сприяння радника Трампа Джейсона Міллера та Сантьяго Капуто, близького помічника президента Аргентини Хав’єра Мілея.

Розслідування і політичні плани

За інформацією видання, у Бразилії щодо Флавіо Болсонару тривають розслідування федеральної поліції у справах про відмивання грошей і корупцію. Його парламентський мандат завершується на початку наступного року, після чого він втратить депутатський імунітет; тоді його можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

Болсонару заявив The New York Times, що має намір брати участь у майбутніх виборах, однак наразі пов’язує своє майбутнє зі США. Його брат Едуарду Болсонару також перебуває у США; у разі повернення до Бразилії він має відбути чотирирічне покарання за примус.

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