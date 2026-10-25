Флавіу Болсонару лідирував у неофіційному підрахунку голосів за кордоном — The Rio Times

На президентських виборах у Бразилії 25 жовтня сенатор Флавіу Болсонару лідирував у ранньому неофіційному підрахунку голосів громадян країни, які голосували за кордоном у другому турі. Як повідомляє The Rio Times, станом на 13:42 за східним часом США Болсонару мав 45 720 голосів, або 52,66% дійсних бюлетенів, а президент Луїс Інасіу Лула да Сілва — 41 101 голос, або 47,34%.

Ці дані ґрунтуються на підсумовуванні протоколів із виборчих дільниць, яке проводили медіа, а не на офіційних результатах Вищого виборчого суду Бразилії. За даними Exame, Лула водночас лідирував у 30 закордонних місцях голосування, тоді як Болсонару — у 12.

Голоси з Японії

За даними бразильського видання Metrópoles, у Японії за Флавіу Болсонару віддали 28 538 голосів, а за Лулу — 7 098. Це відповідало 80,08% проти 19,92%. The Rio Times із посиланням на Exame зазначає, що японські голоси становили 62% від усіх голосів, які Болсонару на той момент отримав за межами Бразилії. Без результатів із Японії Лула мав би перевагу в закордонному підрахунку.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У Європі Лула, за даними Exame, випереджав опонента в Нідерландах, Швейцарії, Польщі, Чехії та Фінляндії. Видання Terra повідомляло про його перевагу в Данії та Швеції, тоді як у Греції переміг Болсонару — 311 голосів проти 255.

Частка закордонного електорату

За даними Вищого виборчого суду, за кордоном зареєстровано 918 876 виборців у 186 містах, що становить близько 0,6% загальної кількості виборців країни. Найбільша група зареєстрована у США — 265 437 осіб, далі йдуть Португалія, Японія, Канада та Німеччина.

На момент публікації у доступних медіапідрахунках не було результатів із Португалії та Великої Британії, а дані з Німеччини і Франції були неповними. Вищий виборчий суд Бразилії мав почати оприлюднювати офіційні результати з 16:00 за східним часом США.

Читай нас у