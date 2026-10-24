У Федеральному окрузі Бразилії, де розташована столиця Бразиліа, Флавіу Болсонару має 55% дійсних голосів проти 45% у президента Луїса Інасіу Лули да Сілви, свідчить опитування Datafolha. Як повідомляє The Rio Times, результати оприлюднили 23 жовтня 2026 року — за два дні до другого туру президентських виборів, призначеного на 25 жовтня.

Дані опитування

Datafolha опитала 910 виборців Федерального округу 20–22 жовтня. Заявлена похибка дослідження становить три відсоткові пункти за 95-відсоткового рівня довіри. Опитування на замовлення Globo та Folha de S.Paulo проводила компанія Datafolha.

У загальних показниках 51% респондентів заявили про намір голосувати за Болсонару, а 42% — за Лулу. Ще 6% повідомили, що оберуть порожній або недійсний бюлетень чи не підтримають жодного з кандидатів, а 1% не дав відповіді. Після виключення таких відповідей частки дійсних голосів становлять 55% і 45% відповідно.

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Зміни та оцінка уряду

Порівняно з попереднім опитуванням Datafolha у Федеральному окрузі, підтримка Болсонару в загальних показниках зросла на два відсоткові пункти, а Лули — зменшилася на один пункт. За даними джерела, ці зміни перебувають у межах похибки дослідження.

За даними опитування, 50% виборців округу оцінюють уряд Лули як поганий або дуже поганий, 30% — як відмінний або добрий, ще 19% назвали його роботу посередньою. Роботу Лули на посаді президента не схвалюють 55% опитаних, тоді як 42% схвалюють.

Дослідження стосується лише Федерального округу, а не всієї Бразилії. Останнє загальнонаціональне опитування Datafolha, на яке посилається видання, показувало рівність кандидатів — по 50% дійсних голосів.

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