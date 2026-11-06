Фон дер Ляєн скоординувала з МЕА вивільнення нафтових запасів G7 — Anadolu Agency

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що скоординувала з Міжнародним енергетичним агентством (МЕА) спільні заходи щодо вивільнення нафтових запасів, яке погодили країни G7. Про це вона написала в X у четвер, зазначивши, що ціни на енергію залишаються однією з головних проблем для громадян і бізнесу ЄС, повідомляє Anadolu Agency.

Координація заходів

За словами фон дер Ляєн, вона координувала ці заходи з виконавчим директором МЕА Фатіхом Біролом після домовленості, досягнутої Групою семи. Вона також повідомила, що минулого тижня Єврокомісія провела стратегічний діалог із нафтопереробними підприємствами, щоб допомогти наростити виробництво в критичний момент.

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Електрифікація та чиста енергія

Говорячи про довгострокову енергетичну стратегію, фон дер Ляєн назвала майбутнім для ЄС електрифікацію, забезпечену чистою енергією власного виробництва. Вона згадала відновлювані джерела енергії та атомну енергетику. За її словами, Євросоюз разом із партнерами працюватиме над прискоренням електрифікації під час майбутньої кліматичної конференції COP31 у турецькій Анталії.

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