Bezos Earth Fund виділить понад 100 млн доларів на захист Амазонського басейну через 15 нових грантів у країнах Південної Америки. Кошти спрямують на охорону лісів і земель корінних народів, відновлення деградованих територій та моніторинг змін у реальному часі, повідомляє Fortune.

Керівний директор напряму природоохоронних рішень фонду Крістіан Сампер заявив, що Амазонія є одним із ключових регіонів для збереження біорізноманіття та боротьби зі зміною клімату. За даними Всесвітнього фонду природи, близько 17% лісів Амазонії вже втрачено, ще приблизно стільки ж зазнало деградації.

Захист лісів і земель корінних народів

Найбільшу частину нового фінансування — 46 млн доларів — спрямують на захист лісів та територій корінних народів. Серед одержувачів грантів — FUNBIO, International Conservation Fund of Canada, Kayapó Indigenous Alliance та Amazon Conservation Team. За оцінкою фонду, в Амазонському басейні проживають приблизно 400 корінних народів загальною чисельністю понад 2 млн людей.

У Bezos Earth Fund вважають, що громади корінних народів найкраще підготовлені до захисту лісу, оскільки постійно живуть на цих територіях, контролюють стан земель і реагують на загрози. Фонд планує забезпечити охорону додаткових 37 млн акрів земель і посилити системи управління ще на 285 млн акрів.

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Протипожежні заходи та супутниковий нагляд

Понад 15 млн доларів призначено для протидії вирубуванню лісів і пожежам. Серед одержувачів коштів є природоохоронна організація Re:wild. Фонд називає скотарство та пожежі двома головними чинниками втрати лісів в Амазонії, які часто пов’язані між собою через розчищення й випалювання земель під пасовища.

Окремо 19 млн доларів виділять на моніторинг лісів. Гранти мають підтримати інструменти для відстеження видів і екологічних змін за допомогою супутникових знімків, камер зі штучним інтелектом, звукозаписувальних пристроїв і аналізу слідів ДНК у ґрунті та воді. Ще 2 млн доларів отримає International Institute for Sustainability для створення двох тестових майданчиків загальною площею 12 тис. акрів, де випробовуватимуть методи відновлення.

З 2021 року фонд, за власними даними, уже надав близько 150 млн доларів на збереження Амазонії, співпрацюючи з понад 40 організаціями у п’яти країнах Південної Америки. Bezos Earth Fund заснував Джефф Безос у 2020 році в межах обіцянки витратити 10 млрд доларів на кліматичні ініціативи до 2030 року.

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