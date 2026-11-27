У США трастовий фонд лікарняного страхування Medicare, за прогнозом, зможе повністю фінансувати виплати за частиною A лише до другого кварталу 2033 року. Після цього поточних надходжень вистачатиме приблизно на 89% запланованих витрат на лікарняну допомогу, повідомляє Fortune.

Якщо Конгрес США не вживе заходів, виплати Medicare лікарням та іншим надавачам послуг за частиною A можуть скоротитися приблизно на 11%. У попередньому звіті прогнозована дата вичерпання резервів фонду припадала на 2033 рік, а цьогорічну оцінку наблизили ще на один квартал. Рада керуючих Medicare пов'язала це зростанням витрат і змінами в податковому законодавстві.

Вартість госпіталізації у 2027 році

Центри Medicare і Medicaid 17 листопада оголосили, що у 2027 році франшиза за частиною A становитиме 1 776 доларів — на 40 доларів більше, ніж у 2026 році. Це частка витрат пацієнта за перші 60 днів стаціонарного лікування протягом одного періоду виплат.

За 61–90-й день перебування в лікарні пацієнти платитимуть по 444 долари на день, а після 90-го дня — по 888 доларів за кожен день із використанням довічного резерву. Кожен бенефіціар має 60 таких резервних днів, які не поновлюються. Новий період виплат починається після 60 днів поспіль без стаціонарного лікування або догляду в закладі кваліфікованого медсестринського догляду, тому франшизу можуть стягнути повторно.

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Чому резерви скорочуються

Частина A Medicare покриває стаціонарне лікування, догляд у закладах кваліфікованого медсестринського догляду, хоспісну та частину домашньої медичної допомоги. Вона фінансується переважно із зарплатних податків і накопичених резервів. Очікується, що витрати фонду перевищать його доходи вже з 2027 року.

За даними Дослідницької служби Конгресу, у 2026 році Medicare охоплювала близько 70,7 млн людей, а загальні витрати програми становили приблизно 1,3 трлн доларів. Від 2005 року кількість учасників зросла на 66% через старіння покоління бебі-бумерів.

Основний пенсійний фонд Social Security, за оцінкою керуючих, може вичерпатися ще раніше — у четвертому кварталі 2032 року. Без дій Конгресу це передбачає загальне скорочення виплат на 22%.

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