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Фонд ООН виділив Непалу $21,6 млн після серпневих повеней — The Hindu

Федір Криштовський 25 Жовтня 2026 10:55
Фонд ООН виділив Непалу $21,6 млн після серпневих повеней — The Hindu

Фонд ООН для реагування на втрати і збитки схвалив виділення Непалу 21,6 млн доларів для відбудови після руйнівних повеней у серпні. Кошти призначені для допомоги уряду країни в подоланні наслідків стихійного лиха, повідомляє The Hindu.

Допомога після повеней

Виплата становить приблизно 205 крор індійських рупій. Допомогу погодив Фонд для реагування на втрати і збитки, який діє в межах фінансового механізму Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

Механізм створили для підтримки країн, що розвиваються та особливо вразливі до зміни клімату. Фонд має допомагати їм реагувати на економічні й неекономічні втрати, пов’язані з екстремальними погодними явищами та процесами, які розвиваються поступово.

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Як створили фонд

Уряди домовилися про створення фонду на кліматичній конференції COP27 у 2022 році. Керівний документ механізму ухвалили на COP28 у 2023 році.

Станом на 15 березня 2026 року 27 держав заявили про зобов’язання надати фонду загалом 822,06 млн доларів. Із цієї суми 629,70 млн доларів становили грантові внески.

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