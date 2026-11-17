У Лондоні, Велика Британія, фонд Solana Foundation оголосив про придбання контрольної частки в платформі криптовалютних даних CoinGecko. Про угоду, яку представили на конференції Breakpoint, повідомляє CoinDesk.

Деталі угоди

Про контрольну частку в CoinGecko в соціальних мережах повідомив директор з продукту Solana Foundation Вібху Норбі. Водночас сторони не розкрили вартості угоди та точного розміру частки, яку отримав фонд.

За даними Solana Foundation, CoinGecko має 18 млн зареєстрованих користувачів. Платформа також надає ринкові дані 180 тис. криптовалютних застосунків і компаній через свої інтерфейси даних.

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Торгівля та розширення даних

Solana Foundation планує додати торгівлю з використанням Solana на сайт CoinGecko, платформу GeckoTerminal і в мобільний застосунок. Норбі також окреслив плани щодо інструментів децентралізованих фінансів, а також ширшого охоплення акцій і токенізованих реальних активів.

У CoinGecko зазначили, що можливість торгівлі наразі лише вивчають. Така функція може дозволити користувачам досліджувати токени, відстежувати ціни та укладати угоди, не залишаючи платформи.

CoinGecko також планує розширити охоплення активів у блокчейні, деривативів і токенізованих реальних активів, а також удосконалити сервіси даних для бізнесу й фінансових компаній. Платформа заявила, що й надалі охоплюватиме ширший криптовалютний ринок, використовуючи власні технології та публічні методології роботи з даними.

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