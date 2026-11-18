У Великій Британії фонд Wellcome профінансує масштабне дослідження наслідків запланованих обмежень доступу до соціальних мереж для дітей віком до 16 років. На десять наукових проєктів виділили 9,3 млн фунтів стерлінгів; у них планують залучити понад 300 тисяч молодих людей по всій Британії, повідомляє The Guardian.

Дослідники порівнюватимуть показники до та після запровадження обмежень, яке очікується навесні 2027 року. Вони вивчатимуть, чи змінить цифрове середовище психічне здоров’я та добробут молодих людей, а також їхній сон, фізичну активність і соціальні зв’язки.

Які обмеження планують

Очікується, що заборона для осіб до 16 років стосуватиметься Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Facebook і X. Також планують обмежити прямі трансляції та контакти з незнайомцями на ігрових платформах.

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Керівниця дослідницького напряму Wellcome Камілла Іанноне зазначила, що наукових даних про вплив соціальних мереж та обмежень на психічне здоров’я молодих людей поки небагато. За її словами, дослідники не розглядатимуть питання як простий вибір між тим, чи є соцмережі корисними або шкідливими, а зосередяться на можливих змінах у психічному здоров’ї та добробуті.

Сон, навчання та обхід правил

Один із проєктів — Smart Schools Plus, який співочолює професорка Бірмінгемського університету Вікторія Гудієр, — охопить 16 шкіл і 800 учнів в Англії. Команда оцінюватиме психічне здоров’я, фізичну активність, сон, поведінку в школі, успішність і відвідуваність. Для цього застосовуватимуть опитування, мобільні застосунки, інтерв’ю, цифрові щоденники та трекери активності.

Науковці також перевірятимуть, чи переміщуватиметься ризикований контент, зокрема матеріали про самоушкодження, самогубство та розлади харчової поведінки, на інші онлайн-платформи. Окремі проєкти дослідять, чи відрізнятиметься вплив обмежень залежно від статі, соціального класу та сексуальної орієнтації молодих людей, а також як нові правила позначаться на сім’ях в Англії, Уельсі та Шотландії. Зокрема, дослідники з’ясують, чи зможуть підлітки обходити встановлені обмеження.

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