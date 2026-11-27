У США фондові індекси зросли вранці 27 листопада під час скороченої сесії у Чорну п’ятницю після Дня подяки. Промисловий індекс Dow Jones додав 0,6%, S&P 500 зріс на 0,7%, а Nasdaq Composite — на 0,8%. Як повідомляє UPI, після різкого старту всі три основні індекси частково розгубили раннє зростання.

Технологічні акції

Інвестори стежили за акціями технологічних компаній, які намагалися відновитися на тлі занепокоєння прибутковістю інвестицій у штучний інтелект. Акції Nvidia після початкового підвищення приблизно на 2% перейшли до зниження на близько 2%. Водночас папери виробника чипів Micron Technology зросли на 2%.

Партнер Yorkville Деніел Айвз у коментарі Yahoo Finance назвав ситуацію для інвесторів травматичною та заявив, що волатильність триватиме. Акції SpaceX зросли приблизно на 3% після того, як її генеральний директор Ілон Маск у четвер пообіцяв щороку надавати американським дітям додаткову акцію компанії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Продажі та нафта

Ринки також оцінювали початок сезону святкових покупок на тлі інфляційних побоювань. Національна федерація роздрібної торгівлі прогнозує, що святкові продажі у США вперше перевищать 1 трлн доларів і будуть на 4,2% вищими, ніж у 2025 році. Mastercard очікує зростання роздрібних продажів у США на 5,5% у період від 1 листопада до 24 грудня.

Ціни на нафту підвищилися на тлі атак на енергетичну інфраструктуру на Близькому Сході напередодні недільньої зустрічі Організації країн-експортерів нафти. Brent торгувався поблизу 91 долара за барель, West Texas Intermediate — близько 84 доларів. Дохідність 10-річних казначейських облігацій США майже не змінилася та становила 4,89%. Нью-Йоркська фондова біржа і Nasdaq мали закритися о 13:00 за східним часом США, а ринок облігацій — на годину пізніше.

Читай нас у