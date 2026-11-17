У Південній Кореї базовий фондовий індекс KOSPI 17 листопада знизився на 132,02 пункту, або 2,59%, до 4968,48 пункту. Це стало четвертим поспіль падінням індексу та його найнижчим рівнем за дев’ять місяців. Як повідомляє Korea Herald, настрої інвесторів погіршилися через тривалі побоювання щодо перспектив сектору штучного інтелекту.

Тиск технологічного сектору

Напередодні технологічний індекс Nasdaq Composite у США втратив близько 2,5%, а акції Nvidia подешевшали на 4,1%. На ринку також стежили за запланованою на вівторок публікацією звітності Nvidia та її прогнозами щодо попиту на ШІ-чипи й витрат на інфраструктуру.

Додатковим чинником стала посилена регуляторна увага до галузі ШІ. У понеділок уряд США запровадив нові правила, які обмежують віддалений доступ до передових американських обчислювальних чипів і серверів. Інвестори також очікували на запланований на четвер дебют компанії Anthropic на Nasdaq.

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Продажі іноземних інвесторів

Обсяг торгів на корейському ринку становив 183,09 млн акцій на суму 14,19 трлн вон, або $10,61 млрд. Кількість акцій, що подешевшали, значно переважала кількість тих, що зросли: 709 проти 182.

Іноземні інвестори продали акцій на чисту суму 1,44 трлн вон. Водночас інституційні та приватні інвестори здійснили чисті покупки на 543,56 млрд і 421,79 млрд вон відповідно. Акції Samsung Electronics втратили 3,3%, SK hynix — 1,96%, а Samsung Electro-Mechanics — 3,95%. Південнокорейська вона ослабла на 1,7 вони до 1338,2 вони за долар США.

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