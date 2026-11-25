У Південній Кореї 25 листопада фондовий індекс KOSPI різко знизився на ранкових торгах після нічного падіння технологічних акцій на Волл-стріт. Як повідомляє Korea Herald, станом на 9:12 індекс втратив 230,66 пункту, або 4,61%, і становив 4775,37 пункту.

Різке падіння після відкриття

Торги KOSPI почалися зі зниження на 197,03 пункту, або 3,94%, до 4809 пунктів. Згодом втрати індексу перевищили 5%.

Акції Samsung Electronics станом на 9:12 подешевшали на 6,65%, а папери SK hynix — на 6,56%.

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Тимчасове обмеження програмних продажів

О 9:08:32 на біржі спрацював механізм sell-sidecar, який на п'ять хвилин призупиняє програмні заявки на продаж. Його активують, коли ф'ючерси на KOSPI 200 падають більш як на 5% і утримуються на цьому рівні щонайменше хвилину.

На момент запуску механізму індекс ф'ючерсів на KOSPI 200 знизився на 5,12% — до 738,20 пункту. Технологічний індекс KOSDAQ також упав на 22,31 пункту, або на 3,35%, до 643,57 пункту.

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