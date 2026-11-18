Основний фондовий індекс Тайваню TAIEX 17 листопада знизився на 947,97 пункту, або на 2,31%, і закрився на рівні 40 092,11 пункту. Ранній розпродаж акцій відбувся після нічного падіння американського індексу Philadelphia Semiconductor Index на 5,28% та технологічного Nasdaq Composite на 2,49%, повідомляє Taipei Times.

Динаміка акцій технологічних компаній

Акції Taiwan Semiconductor Manufacturing Co знизилися на 2,03% — до 2170 нових тайванських доларів. Упродовж сесії котирування компанії падали до 2155 нових тайванських доларів, але згодом частково відновилися.

Водночас виробник чипів для смартфонів MediaTek зріс на 1,19%, а Hon Hai Precision Industry, яка складає iPhone та виробляє сервери для ШІ, додала 0,23%.

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Підозри щодо підтримки ринку

Аналітик Hua Nan Securities Кевін Су припустив, що Національний стабілізаційний фонд міг втрутитися в торги, аби згладити волатильність і обмежити втрати. За його оцінкою, уряд міг купувати великі технологічні компанії, щоб індекс утримався вище позначки 40 тисяч пунктів. Офіційного підтвердження таких дій у матеріалі немає.

Падіння на 2,31% відбулося після зниження TAIEX на 6,03% у попередню сесію. Barclays пов'язав різкий розпродаж на початку тижня, зокрема, з примусовим закриттям довгих позицій роздрібними інвесторами. Банк вважає, що подальший продаж акцій приватними інвесторами може й надалі тиснути на індекс, передусім на великі компанії на кшталт TSMC.

Кевін Су також звернув увагу на оголошені Міністерством торгівлі США додаткові обмеження на постачання чипів до країн Південно-Східної Азії, зокрема Сінгапуру та Малайзії, спрямовані на недопущення їх потрапляння до Китаю.

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