Фонду стійкості Тихого океану бракує $300 млн до цілі на 2026 рік — Climate Home News

Під час сесії зі збору внесків для Pacific Resilience Facility (PRF) на кліматичному саміті COP31 в Анталії, Туреччина, жодна з країн-учасниць не оголосила нового фінансування. У фонді накопичено понад 200 млн доларів, тоді як до встановленої на 2026 рік мети в 500 млн доларів бракує близько 300 млн, повідомляє Climate Home News.

Повторно оголошені внески

Нідерланди заявили про внесок у 1 млн доларів, Велика Британія — 10 млн фунтів стерлінгів, Канада — 7,5 млн канадських доларів, а Ірландія — 5,6 млн євро. Водночас ці зобов’язання вже були публічно оголошені раніше.

Єдиний новий внесок на сесії зробив фонд Minderoo Foundation, який пообіцяв 5 млн доларів. Найбільшими донорами PRF є Австралія, що виділила 67 млн доларів США, та Саудівська Аравія — 50 млн доларів.

Китай пообіцяв фонду 1 млн доларів, Тайвань — 3 млн доларів. Внески також пообіцяли тихоокеанські острівні держави: Фіджі — 10 млн доларів, Соломонові Острови — 1 млн доларів.

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Фонд для місцевих громад

Pacific Resilience Facility ухвалили близько року тому, а запустили у травні. Він надає невеликі гранти безпосередньо місцевим громадам тихоокеанських островів. Фонд уже схвалив 14 проєктів у сферах водної безпеки, відновлення узбережжя, відновлюваної енергетики та стійкості громад.

Президент Палау Сурангел Віппс-молодший заявив на заході, що механізм має заповнити прогалину в міжнародному кліматичному фінансуванні, доступ до якого для малих острівних урядів ускладнюють бюрократичні процедури великих фондів.

Міністр закордонних справ Фіджі Сакіасі Дітока після сесії висловив сподівання, що до завершення COP31 розвинені країни можуть оголосити нове фінансування — залучивши нових донорів або збільшивши внески нинішніх.

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