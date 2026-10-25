Foodbank: 3,6 млн домогосподарств в Австралії голодували — ABC News Australia

В Австралії 3,6 мільйона домогосподарств стикалися з нестачею їжі протягом останніх 12 місяців — на 100 тисяч більше, ніж роком раніше. Про це йдеться у новому звіті Foodbank Australia, повідомляє ABC News Australia.

Дослідження показало, що продовольчу незабезпеченість за останній рік пережило кожне третє домогосподарство країни. При цьому 69% родин, які зіткнулися з такою проблемою, зазнали її вперше саме протягом останніх 12 місяців.

Найуразливіші групи

У Foodbank Australia зазначили, що сильніше постраждали жителі регіонів: майже кожне четверте регіональне домогосподарство пережило гостру нестачу їжі, тоді як серед міських домогосподарств цей показник становив 18%.

Найчастіше продовольча незабезпеченість торкалася людей віком від 18 до 34 років. Більш ніж половина домогосподарств корінних народів Австралії також повідомили про нестачу їжі, зокрема 40% — про її гостру форму.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Генеральна директорка Foodbank Australia Кайлеа Тінк пов'язала ситуацію з кризою вартості життя та підвищенням відсоткових ставок. За її словами, коли домогосподарства відчувають фінансовий тиск, вони насамперед скорочують витрати на продукти, водночас намагаючись оплачувати житло, комунальні послуги та проїзд на роботу.

Програми сніданків у школах

Організація привітала виділення федеральним урядом 700 тисяч доларів додаткового фінансування на початку місяця. Кайлеа Тінк заявила, що ці кошти допоможуть перетворити фінансування на продукти, але не розв'яжуть проблему за короткий час.

Foodbank Australia також закликала федеральний уряд запровадити загальнонаціональну програму шкільних сніданків, щоб до 2030 року охопити кожну дитину. Організація повідомила, що вже реалізувала 3649 програм шкільних сніданків по всій країні.

Волонтерка HelpingACT Ронда Оуен наголосила, що доступ до сніданку важливий для навчання дітей. За її словами, багато сімей, які звертаються по продовольчу допомогу, раніше цього не робили.

Читай нас у