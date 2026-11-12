Football Australia шукає альтернативу матчу в Йорданії — ABC News Australia

ABC News Australia повідомляє, що Football Australia шукає альтернативний майданчик для товариського матчу національної збірної Австралії проти Йорданії. Поєдинок мав відбутися 18 листопада в Аммані, однак футболісти команди Socceroos не бажають їхати до Йорданії через безпекові побоювання.

Переговори в Досі

До Дохи цього тижня прибули генеральний директор Football Australia Мартін Кугелер, футбольна директорка Гізер Гарріок, очільник Професійної футбольної асоціації Австралії Бо Буш і керівник напряму роботи з футболістами Джон Маккейн. Вони намагаються знайти рішення перед запланованими матчами збірної.

Австралійці мають зіграти з Катаром у Досі в суботу, після чого планувалася поїздка до Аммана. Бо Буш минулого тижня заявив, що гравці збірної переважною більшістю висловилися за перенесення або зміну місця проведення гри з Йорданією.

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Варіанти для матчу

Серед можливих варіантів розглядають проведення зустрічі в Досі, де австралійська команда вже перебуває на зборі. Водночас, за даними ABC News Australia, і футбольні асоціації Катару, і Йорданії поставилися до цієї пропозиції без ентузіазму. Також матч можуть провести в одній із країн південної Європи, скасувати або перенести.

Міністерство закордонних справ і торгівлі Австралії радить громадянам переглянути необхідність поїздок до Йорданії через непередбачувану безпекову ситуацію та загрозу тероризму. Тренер збірної Австралії Тоні Попович заявив, що гравців, які відмовляться від поїздки з міркувань безпеки, не виключатимуть із національної команди.

Підготовка до турнірів

Товариські матчі з Катаром та Йорданією планували як підготовку до Кубка Азії, який через конфлікт у Саудівській Аравії перенесли з січня на грудень 2027 року. Збірна Австралії U-17 також перебуває в Досі перед чемпіонатом світу. Вона, як очікується, не наслідуватиме приклад США, футбольна федерація яких скасувала участь своєї команди U-17 у турнірі в Катарі через безпекові застереження.

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