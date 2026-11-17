Ford дозволив покупцям нових пікапів Maverick замовляти пакет SV300T потужністю 300 к. с. під час придбання автомобіля. Пакет, розроблений у межах Ford Custom Garage, доступний для Maverick 2025 і 2026 модельних років у версіях XLT, Lariat і Lobo з 2,0-літровим двигуном EcoBoost та повним приводом.

Як повідомляє Motor1, із середини листопада 2026 року клієнти можуть додати SV300T під час купівлі нового автомобіля. У такому разі пакет встановлюють через Ford Custom Garage до надходження пікапа в дилерський центр, а вартість автомобіля та доопрацювання можна включити до одного договору фінансування.

Потужність і оснащення

Після встановлення SV300T віддача 2,0-літрового двигуна зростає з 250 к. с. і 280 фунт-футів крутного моменту до 300 к. с. і 350 фунт-футів за використання пального преміумкласу. Пакет містить турбокомпресор від Mustang, модернізований інтеркулер і спортивну вихлопну систему Borla.

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Для Maverick XLT і Lariat до комплекту входять занижувальні пружини, амортизатори Lobo та оновлені стабілізатори. Версія Lobo цих деталей не отримує, оскільки має таке оснащення стандартно. Пакет пропонують у чорному або бронзовому оформленні з колесами розміром 20 на 8 дюймів, відповідними центральними ковпачками, гайками, написами на задньому борту та графікою SV300T на капоті й боковинах. XLT і Lariat також отримують нижній передній спойлер Air Design.

Ціна та встановлення

Вартість SV300T при замовленні разом із новим пікапом починається від 15 595 доларів; у цю ціну входять шини. Власники уже придбаних Maverick можуть звернутися до дилерів-учасників програми для замовлення деталей і встановлення, однак шини їм потрібно придбати окремо та погодити їхню сумісність із дилером.

Комплект без встановлення коштує 6075 доларів для XLT і Lariat та 4500 доларів для Lobo. Встановлення дилером Ford або сертифікованим ASE фахівцем зберігає гарантію на пакет строком на три роки або 36 тисяч миль пробігу від дати початку експлуатації автомобіля. За самостійного встановлення діятиме окрема гарантія Ford Racing Parts.

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