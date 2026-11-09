Ford підтвердив випуск нового пікапа для міжнародних ринків у 2027 році — Motor1

Ford планує у 2027 році запустити новий доступний середньорозмірний пікап для міжнародних ринків поза США. Про це генеральний директор компанії Джим Фарлі заявив під час телефонної конференції за підсумками третього кварталу, повідомляє Motor1.

Фарлі не назвав майбутню модель, не уточнив місце її виробництва та не повідомив, у яких країнах вона з'явиться першою. Також Ford поки не розкрив інформації про силові установки пікапа.

Ціль — знизити витрати на матеріали

За словами керівника Ford, витрати на базові матеріали для нового автомобіля мають бути на 20% нижчими, ніж у нинішнього Ford Ranger. Компанія розглядає цей показник як один з інструментів цінової конкуренції.

Водночас нижча вартість матеріалів не гарантує автоматичного зниження роздрібної ціни моделі. Ford ще не оголосив ані ціну, ані технічні параметри нового пікапа.

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Модель готують для ринків, де китайські виробники пропонують дешевші пікапи, зокрема електрифіковані. За даними видання, особливо активна конкуренція в цьому сегменті спостерігається в Латинській Америці та Південно-Східній Азії.

Окремий проєкт Ford

Новий міжнародний пікап не буде переробленою версією автомобілів, які Ford уже продає. Він є окремим проєктом від компактного Maverick із несучим кузовом та електричного пікапа Fathom, орієнтованого на ринок США.

Компанія не підтвердила, чи матиме нова модель гібридну або електричну версію. У Ford також не повідомляли, чи продаватимуть цей пікап у США. Для американського ринку виробник окремо обговорював інший доступний пікап із двигуном внутрішнього згоряння, який планують представити пізніше цього десятиліття.

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