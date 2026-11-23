Ford виступив проти запропонованих у ЄС правил Made in Europe, за якими автомобілі, зібрані в Туреччині, не відповідатимуть умовам для отримання стимулів на купівлю та участі в державних контрактах. Президент Ford Europe Джим Баумбік заявив, що це рішення стосуватиметься фургонів Ford Transit, які компанія збирає в Туреччині, повідомляє Anadolu Agency.

Умови для пільг

За даними німецького ділового видання Handelsblatt, переваги за новими правилами планують надавати лише автомобілям, повністю виробленим у ЄС. Баумбік вважає, що виключення транспортних засобів турецького виробництва послабить автовиробників, які працюють у Європі.

Він закликав європейських політиків зосередитися на підтримці таких виробників у конкуренції з китайськими автовиробниками, яких назвав головними суперниками. За словами Баумбіка, половину деталей для Transit виробляють у Європі, а фургон розробляли й випробовували в Німеччині, Великій Британії та Бельгії відповідно до чинних на той час правил ЄС.

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Інвестиції у виробництво

Ford, за словами Баумбіка, суттєво інвестував у виробництво в Туреччині — великому торговельному партнері ЄС — відповідно до правил, що діяли на той час. Президент Ford Europe закликав Євросоюз захистити вже здійснені інвестиції.

Відповідаючи на запитання про можливе перенесення складання Transit на завод компанії в Кельні, Баумбік зазначив, що інвестиціям у Туреччині лише три роки і вони ще не окупилися. За його словами, перенесення виробництва скоротить виробничий цикл моделі, може зменшити потужності та збільшить витрати без поліпшення конкурентоспроможності фургона.

Баумбік додав, що автовиробники ухвалюють інвестиційні рішення з розрахунком на 10, 20 або 30 років. На його думку, стимули мають спрямовувати майбутні інвестиції та давати компаніям достатню визначеність для планування виробництва.

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