Ford зібрав понад 100 рідкісних авто й концептів у Ford Vault — Motor1

Ford сформував колекцію Ford Vault із понад 100 автомобілів, серед яких рідкісні серійні моделі, концепт-кари та студійні моделі, які раніше не демонстрували публічно. Експозицію розмістили в колишньому центрі виконання замовлень Amazon між Анн-Арбором і Детройтом, повідомляє Motor1.

Автомобілі, збережені від знищення

Серед експонатів є Ford Contour SVT 2000 року з пробігом лише 123 милі та заводською наклейкою на вікні. У колекції також представлено випробувальний Ford Mustang GT New Edge з атмосферним двигуном V10. Автомобіль використовували для розробки програм Cobra R і GT, а після завершення робіт його мали знищити.

Менеджер з напряму історичної спадщини Ford Racing Нік Терзес розповів, що прототип роками приховували на складах і передавали між підрозділами компанії. Ford досі використовує автомобіль для технічних досліджень: у ньому встановили новий модуль керування силовим агрегатом і нову проводку, після чого машина отримала більше потужності.

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Дизайнерські моделі та позичені експонати

Колекція має тематичні розділи, присвячені автоспорту, робочим автомобілям і дизайну. У дизайнерському розділі вперше показують ранню модель Ford Bronco, створену для переконання керівництва відродити назву як повноцінний позашляховик. Модель не має повноцінного інтер'єру: у ній є лише верхні частини підголівників і кермо.

Також експозиція містить компактну модель із високоміцного піноматеріалу, що слугувала раннім прототипом Ford Focus, і концепт Ford UXC, схожий на чотиридверну версію останнього Mercury Cougar. Серед позичених автомобілів — пікап Ford 1934 року з колекції Джея Лено, концепт Cougar II від Detroit Historical Society та чотири сині поліцейські автомобілі Michigan State Police, серія яких сягає 1957 року.

Можливе відкриття для відвідувачів

Ford працює з містом Ромулус над зміною зонування об'єкта та приведенням будівлі у відповідність до норм, необхідних для прийому відвідувачів. Менеджер архіву та історичної спадщини Ford Тед Раян заявив, що Ford Vault зрештою планують відкрити для публіки, однак компанія не назвала термінів.

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