Міжнародна автомобільна федерація (FIA) запровадить штатних стюардів у чемпіонаті Формули-1 із 2027 року. Це має забезпечити більшу послідовність в ухваленні рішень щодо спортивних і технічних питань під час гоночних вікендів, повідомляє Sky Sports News.

Поетапний набір

FIA планує почати набір штатних стюардів наступного року та поступово впроваджувати нову систему. Упродовж наступних років федерація має намір сформувати команду з 12–15 таких фахівців.

Наразі на кожному етапі Формули-1 працюють чотири стюарди, яких обирають із великого пулу посадовців FIA. Один із них є колишнім гонщиком. Нова структура також передбачатиме залучення стюардів із досвідом автоперегонів на кожному етапі.

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Послідовність рішень

Питання про постійний склад стюардів давно обговорюють у Формулі-1, оскільки різні посадовці працюють на різних етапах сезону. Це, на думку критиків такої системи, може призводити до відмінностей у рішеннях щодо покарань та їхньої суворості.

У FIA заявили, що штатна структура дасть змогу глибше впроваджувати найкращі практики й забезпечувати послідовніші рішення. Президент FIA Мохаммед бен Сулайєм назвав набір штатних стюардів важливим кроком у розвитку системи суддівства. За його словами, зміна має посилити експертизу й безперервність роботи стюардів, допомогти переглядати регламенти та готувати нових посадовців.

Оголошення зробили через місяць після відкриття дистанційного операційного центру FIA у Біггін-Гіллі у Великій Британії. Раніше федерація реорганізувала гоночний контроль у 2022 році після суперечливого завершення сезону 2021 року в Абу-Дабі, коли Макс Ферстаппен обігнав Льюїса Гамільтона на останньому колі фінальної гонки.

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