Формула-1 залишиться в Сан-Паулу до 2035 року — Channel NewsAsia

Формула-1 продовжила контракт на проведення етапу чемпіонату на автодромі Інтерлагос у Сан-Паулу, Бразилія, до 2035 року. Нова п’ятирічна угода подовжує чинний контракт, який після домовленості 2023 року мав діяти до 2030-го, повідомляє Channel NewsAsia.

Контракт до 2035 року

Генеральний директор Формули-1 Стефано Доменікалі заявив, що Бразилія є важливою частиною історії та майбутнього чемпіонату. Він також відзначив підтримку бразильських уболівальників і атмосферу на трибунах та в Сан-Паулу під час перегонів.

Інтерлагос офіційно називається Автодромом Жозе Карлус Пасе — на честь переможця Гран-прі Бразилії 1975 року. Траса вперше прийняла етап чемпіонату світу у 1973 році та нині є єдиним південноамериканським етапом календаря Формули-1.

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Інвестиції та економічний ефект

У Формулі-1 повідомили, що новий контракт передбачає значні інвестиції міста для поліпшення умов для глядачів. Мер Сан-Паулу Рікарду Нунес оцінив економічний ефект від події цього тижня приблизно у 2,3 млрд реалів — близько $417,78 млн за наведеним у матеріалі курсом. За його словами, від напливу відвідувачів виграють готелі, ресторани, таксисти та сервіси замовлення поїздок.

Нунес додав, що квитки на цьогорічний етап швидко розкупили, хоча організатори збільшили місткість трибун на 7 тисяч місць порівняно з попереднім роком. Тим часом Буенос-Айрес прагне повернути Гран-прі Аргентини до календаря: автодром Оскара і Хуана Гальвеса модернізують для отримання сертифікації FIA Grade 1.

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