В Ізраїлі форум «Обираємо життя», який представляє родини загиблих і жертв тероризму, подав скаргу керівникові служби внутрішньої безпеки Шин Бет Давіду Зіні. Організація просить розслідувати ймовірне використання активістами арабської партії Раам застосунку для моніторингу явки виборців під час виборів 2026 року, повідомляє Jerusalem Post.

Застосунок для моніторингу явки

За твердженням форуму, застосунок Aswatcom дозволяв у реальному часі відстежувати участь виборців на окремих виборчих дільницях і координувати роботу партії в день голосування. У скарзі зазначено, що застосунок створили 15 вересня, приблизно за шість тижнів до виборів 27 жовтня, а в Google Play він мав понад 500 завантажень.

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Вимога розслідування

Форум також заявив, що до створення системи могли бути причетні розробники з Рамалли, які, за його твердженням, мають зв’язки з Палестинською адміністрацією. На думку заявників, це могло створити ризик доступу до інформації про ізраїльських виборців.

Організація попросила Шин Бет почати кримінальне розслідування, вилучити й зберегти сервери, бази даних і журнали активності застосунку. Вона також вимагає встановити, хто замовив, фінансував і розробляв систему, хто користувався нею в день виборів, чи діяли активісти Раам із системою на виборчих дільницях і куди передавали зібрану інформацію.

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