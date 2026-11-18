У Копенгагені, Данія, збірна Норвегії перемогла Данію з рахунком 3:2 та вийшла до чвертьфіналу Ліги націй. Вирішальний м’яч на 96-й хвилині з пенальті забив Ерлінг Голанд після того, як захисника данців Йоахіма Андерсена покарали за гру рукою, повідомляє Channel NewsAsia.

Камбек Норвегії в Копенгагені

Данія швидко здобула перевагу у два м’ячі. Расмус Гойлунн відкрив рахунок на 11-й хвилині, відзначившись шостим голом у шести матчах Ліги націй, а через три хвилини П’єр-Еміль Гойб’єрг подвоїв перевагу господарів.

Голанда спершу позбавили гола через гру рукою, однак на 37-й хвилині він скоротив відставання. Мартін Едегор скористався невдалим вибиванням м’яча воротарем Мадсом Германсеном і залишив його Голанду, який забив. На 83-й хвилині Едегор зрівняв рахунок ударом із центру штрафного майданчика. Голанд оформив дубль, реалізувавши пенальті в компенсований час.

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Португалія посіла перше місце

У другому матчі групи Португалія перемогла Вельс у Кардіффі з рахунком 3:2 та посіла перше місце з 15 очками. Норвегія стала другою, випередивши Данію: обидві команди набрали по дев’ять балів. Вельс завершив груповий етап на четвертій позиції з трьома очками.

Португальці повели після удару Бруну Фернандеша, але вельсці відповіли голами Девіда Брукса та Сорби Томаса. Педру Нету зрівняв рахунок до перерви, а Карлос Форбс на 70-й хвилині забив переможний м’яч. Наприкінці зустрічі Нету отримав другу жовту картку та залишив португальців у меншості.

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