Сенегальський форвард «Ланса» Абдалла Сіма забив п’ять голів у переможному матчі проти «Анже» в чемпіонаті Франції. «Ланс» виграв із рахунком 5:2, а всі п’ять м’ячів команди записав на свій рахунок 25-річний нападник.

П’ять голів упродовж 38 хвилин

Сіма відзначився вперше на 43-й хвилині та зрівняв рахунок перед перервою — 1:1. Невдовзі після початку другого тайму «Анже» знову вийшов уперед, однак нападник «Ланса» забив ще чотири рази: на 64-й, 70-й, 76-й та 81-й хвилинах.

До гри з «Анже» Сіма мав лише один гол у шести матчах Ліги 1. Про результативний виступ футболіста повідомляє BBC Sport.

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Рідкісне досягнення в європейському футболі

Сіма став першим гравцем, який забив п’ять м’ячів за один матч у п’яти провідних європейських лігах, від жовтня 2018 року. Тоді Лука Йович оформив пента-трик за «Айнтрахт» у грі проти «Фортуни» з Дюссельдорфа.

У чемпіонаті Франції п’ять голів в одному матчі востаннє забивав Карлос Едуарду: у жовтні 2014 року він зробив це у складі «Ніцци» у матчі з «Генгамом». Перемога над «Анже» також стала першою для нового головного тренера «Ланса» Дідьє Дігара в третьому матчі на посаді. Команда вийшла на сьоме місце турнірної таблиці.

Сіма перейшов до «Ланса» у 2025 році після того, як «Брайтон» продав його французькому клубу. Раніше він грав на правах оренди за «Сток Сіті», «Анже», «Рейнджерс» і «Брест», а за збірну Сенегалу провів 11 матчів.

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