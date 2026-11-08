Форвард Ліонель Мессі вдруге поспіль здобув Золотий бутс MLS — Channel NewsAsia

Аргентинський форвард «Інтер Маямі» Ліонель Мессі у США став першим футболістом, який здобув «Золотий бутс» MLS два сезони поспіль. У регулярному сезоні 2026 року він забив 26 голів у 31 матчі та очолив список бомбардирів ліги. Нагороду визначили в останній день регулярного сезону.

Результати бомбардирських перегонів

Про підсумки сезону повідомляє Channel NewsAsia. Друге місце в гонці бомбардирів посів форвард «Далласа» Петар Муса, який забив 22 м'ячі. Нападник «Нешвілла» Сем Саррідж завершив регулярний чемпіонат із 21 голом.

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У попередньому сезоні Мессі забив 29 голів. Він став другим гравцем в історії MLS, який забивав щонайменше 25 м'ячів у двох сезонах поспіль.

Плей-оф MLS

39-річний аргентинець раніше цього року завершив міжнародну кар'єру після 21 року виступів. У жовтні він продовжив контракт з «Інтер Маямі» до 2028 року. Команда завершила регулярний сезон другою у Східній конференції, а плей-оф Кубка MLS розпочнеться 19 листопада.

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