Форвард Мбаппе пропустив тренування Франції перед матчем з Італією — Asharq Al-Awsat

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе не взяв участі в командному тренуванні в середу перед поєдинком Ліги націй проти Італії, який відбудеться в Мілані. У тренерському штабі французької команди заявили, що 27-річний форвард перебуває на лікуванні.

Стан футболіста не уточнили

Як повідомляє Asharq Al-Awsat, тренерський штаб Франції не навів інших подробиць про фізичний стан гравця мадридського «Реала».

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Мбаппе повернувся до складу національної команди на цей збір після того, як через травму пропустив три попередні матчі збірної. У вересні він забив переможний м’яч у матчі Ліги націй проти Туреччини, який став дебютним для Зінедіна Зідана на посаді тренера французів, але невдовзі залишив поле через біль у лівому коліні.

Франція лідирує у групі

Після трьох перемог і однієї нічиєї у чотирьох матчах Франція очолює групу A1 Ліги націй. Команда має провести два заключні поєдинки групового етапу: проти Італії в Мілані у четвер та проти Туреччини в Бордо в неділю. Французи близькі до виходу до чвертьфіналу турніру.

Читай нас у